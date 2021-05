Développement du grand Tana – Les chantiers en question

Souvent chuchoté, le projet de développement du Grand Tana tarde à se concrétiser. Ce n’est que maintenant qu’il entre dans sa phase opérationnelle. Ce n’est pas trop tôt.

Le Projet de Développement Urbain et Intégré du Grand Antananarivo (PRODUIR), financé par le Crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), entre actuellement dans sa phase opérationnelle.

Selon le ministère de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics (MATP), il contribuera à «améliorer le cadre urbain et à réduire les risques contre les inondations de la plaine sud d’Antananarivo». Il faut dire que depuis qu’on entend parler de ce projet, l’opinion est peu au fait des chantiers qui devraient être réalisés. On sait désormais que l’ensemble des travaux concernés par ce programme touchera soixante onze fokontany répartis entre la commune urbaine d’Antananarivo (arrondissements I, IV et VI) et les communes périphériques de Bemasoandro, d’Andrano­nahoatra, d’Anosizato Andrefana et de Iarinarivo.

Parmi les principaux travaux à réaliser dans le cadre du projet, figure la réhabilitation totale du canal C3. Dans son ensemble, le canal fait plus de 12 km depuis le bassin tampon d’Anosibe jusqu’à la station de pompage d’Ambodimita, en passant par les quartiers précaires d’Andavamamba, 67 ha et Antohomadinika. Ce canal ainsi que les bassins tampons qui y sont reliés ne peuvent plus assurer convenablement leur­ fonction initiale dans la lutte contre les inondations dans plusieurs quartiers d’Antananarivo.

Les travaux sur cette section comprennent notamment le curage en terrassement de déblai à proprement parler, la construction de murets en maçonnerie pour délimitation et soutènement des berges, les reconstructions de passerelles et la réalisation d’ouvrages hydrauliques de décharge dans le canal, nécessaires à la récupération des eaux de ruissellement. Environ 115 000 m3 de boues seront draguées du canal C3.

La remise en état des digues, sur une partie des rives droites et gauches de l’Ikopa fait également partie des travaux prévus dans PRODUIR. Il s’agit des tronçons ayant subi des glissements, des érosions qui sont parfois accentuées par les extractions de sable, des dégradations de la crête ou des parements, liées à l’activité humaine et aux usages : piétinements par les piétons, circulations de charrettes, entreposage de matériaux ou de briques… C’est pour cette raison que le tronçon de la route au niveau du point de croisement de la RN58A vers le marché artisanal Ambohitri­manjaka a été coupé pour travaux du 5 au 14 mai derniers.

Un schéma régional en préparation

Selon ses gestionnaires, le projet vise à acter un saut qualitatif en matière de conditions de vie en milieu urbain et de résilience aux inondations des populations dans certains quartiers défavorisés du Grand Antananarivo. Par ailleurs, PRODUIR devrait renforcer les capacités des acteurs à répondre rapidement et efficacement à une situation d’urgence. Le projet priorise ainsi l’amélioration du système de drainage en vue de la protection contre les inondations des quartiers vulnérables et le lancement d’activités-clés qui aideraient les institutions à résoudre les problèmes liés au développement urbain.

Sur le plan régional, le projet permet au MATP de procéder à l’élaboration du Schéma Régional d’Aménage­ment du Territoire (SRAT) de la Région Analamanga. Le recrutement d’un cabinet est en cours selon les responsables qui ont­ Indiqué que l’établissement et la mise en œuvre du plan de mobilisation des parties prenantes se feront aussi à l’aide de personnes ressources externes.

Questionné sur la critique selon laquelle peu de sensibilisation a été faite autour de ce projet, un responsable a affirmé qu’un atelier d’orientation pour la communication de PRODUIR a été organisé au début de ce mois afin de mieux préparer les parties prenantes à cet effet. Plusieurs entités auraient assisté à cette rencontre, notamment le ministère porteur du projet, l’unité de gestion du projet, l’AGETIPA, l’APIPA, l’ANALOGH, la SMA, Biodev Madagascar, les représentants de la commune urbaine d’Antana­narivo, la commune rurale d’Anosizato Andrefana, de Bemasoandro Itaosy et d’Andranonahoatra.

Le projet a été officiellement mis en route en avril 2019. Des actions préparatoires ont été́ lancées durant la phase de démarrage du projet : consolidation des données, descentes sur terrain, sensibilisation et préparation des sites de réinstallation des personnes affectées par le projet. Suivant le calendrier prévisionnel, les travaux sur les quatre sites d’intervention retenus ainsi que les travaux « quickwins » seront lancés cette année. Quant au projet, il devrait prendre fin en 2023.