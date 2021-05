Bilan covid-19 – L’épidémie s’affaiblit à Antananarivo

L’épidémie de coronavirus s’affaiblit à Antananarivo. D’autres vagues pourraient survenir.

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus tend vers zéro dans la ville d’Antananarivo. Elle ne compte que six nouveaux porteurs du virus sur les quarante-et-un détectés, selon le bilan épidémiologique du 26 mai. Il y a encore quelques semaines, l’épicentre de l’épidémie de coronavirus pendant près de trois mois, a enregistré plus de trois cents nouveaux cas, en 24 heures. « C’est normal si les chiffres sur les nouveaux cas s’approchent de zéro à Antananarivo. Les personnes qui passent pour effectuer des tests de dépistage dans les centres de prélèvement sont peu nombreuses. Le nombre de cas grimperait si le nombre de tests réalisés augmentait », souligne une source. Pendant les weekends de confinement, près d’une dizaine de prélèvements par jour est effectuée au centre médical d’Andohatapenaka, et une centaine, pendant les jours ouvrables.

Une baisse du nombre de cas est constatée, également, dans la région d’Analamanga. Treize, selon le bilan épidémiologique du 26 mai. Ces chiffres s’approchent du nombre des nouveaux cas détectés dans les autres régions, qui n’ont pas connu une forte hausse, en cette deuxième vague. Dernièrement, six nouveaux cas ont été détectés à Matsiatra Ambony, six à Alaotra Mangoro, cinq à Atsinanana, quatre à Vatovavy Fitovinany, trois à Ihorombe, deux à Menabe, un à Atsimo Andrefana et un à Betsiboka.

Un médecin reste sceptique sur ces chiffres. « La qualité des données est discutable. Ce qui est, toutefois, certain, c’est que les hôpitaux ne sont plus débordés, il y a moins d’ambulances qui circulent. Donc, il y a baisse des cas », avance-t-il.

Séquençage viral

Pour le Dr Jaurès Churchill Rabemanantena, consultant en vaccination, épidémiologiste et analyste biostatisticien, il est urgent d’implanter un séquençage viral à Madagascar. « Nous ne savons pas, quel variant circule à Madagascar. Nous ne savons pas s’il y a d’autres variants qui circulent, à part le variant sud africain et le variant classique. C’est important de connaître le type de virus », indique la source.

Il est difficile pour les professionnels de santé de prédire l’avenir de la maladie à coronavirus, du fait qu’il s’agit d’une nouvelle maladie. « Il se peut qu’il y ait une nouvelle hausse soudaine des cas. C’est le comportement du virus dans les autres pays. D’autres pays en sont à leur troisième ou quatrième vague », explique un médecin. Ce dernier estime que pour maîtriser cette épidémie, la vaccination et le port de masque ne suffisent pas. « Pour couper la chaîne de transmission, nous devons effectuer un dépistage de masse. Cela permettra d’identifier des clusters, et d’agir en fonction », recommande-t-il.

Pour l’heure, trois cent quarante porteurs du virus sont en traitement. Plus de la moitié, soit, cent quatre vingt douze sont des cas graves. Le virus a encore tué cinq personnes dans la région d’Analamanga, selon le bilan du 26 mai.