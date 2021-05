Association de malfaiteurs – Trois adolescents arrêtés pour acte de banditisme

Recrudescence de la violence chez les jeunes ces derniers temps, dans les fokontany de Mahajanga. À la suite d’une bagarre entre des jeunes du fokontany d’Ambalavola et d’Ambovo­alanana, le samedi 17 avril, un jeune garçon de 14 ans a été grièvement blessé.

Les parents ont déposé une plainte auprès du commissariat central de Maha­janga-be et les recherches ont été immédiatement enclenchées.

Une descente a été effectuée par les éléments de la Police nationale dans les fokontany pour les investigations d’usage. C’est ainsi que trois jeunes délinquants mineurs ont été arrêtés pour acte de banditisme et association de malfaiteurs. L’un d’eux a été appréhendé dimanche, et les deux autres ont été pris le lendemain. « Nous avons obtenu des informations auprès de la Brigade des Mineurs et Police des Mœurs (BPMP). De même, des informateurs nous ont contactés, ce qui a permis d’orienter nos recherches. Ces violences éclatent à cause d’une fille. Ils attaquent alors le fokontany de résidence de leurs rivaux et ils se battent et se traquent », explique un enquêteur.