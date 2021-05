Artisanat – Le haut de gamme à travers « Tsimoka »

Présence. Des femmes artisanes de produits destinés principalement à l’exportation marquent leur présence. Un salon est organisé au restaurant Le Relais d’Ivandry par le cluster « Tsimoka » pour exposer et faire connaitre un peu plus la dextérité des artisanes et la beauté des produits haut de gamme fait main. Le cluster Tsimoka réunit des savoir-faire traditionnels manuels comme la broderie, le tissage, le tressage de fibres naturelles. Il se tourne également vers le recyclage et confection textile comme le patchwork.

« Le principe de cluster renvoie à un esprit de mise en commun des différentes ressources en vue de mieux faire face au marché. Nous proposons principalement des produits destinés à la décoration d’intérieur. Les accessoires de mode à travers l’utilisation des matières comme le raphia, les cornes ou le jean recyclé sont demandés » explique le cluster à l’ouverture du salon hier. « Le salon a pour objectif de démontrer que l’artisanat a sa part de contribution dans le développement économique et malgré la pandémie, ces femmes artisanes restent motivées dans les avantages tirés de ces activités » explique Christian Ramanankavana, directeur général de l’Artisanat auprès du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat.