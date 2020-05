Football – CAN : Vers un report en 2022

La phase finale de la CAN pourrait être reportée à l’été 2022. Elle se tiendrait alors quelques mois juste avant le Mondial.

Les rumeurs d’un ajournement de l a Coupe d’Afri­que des Nations 2021 ont énormément gonflé ces dernières 24h.

Plusieurs médias étrangers ont relayé l’information, comme quoi « l a Confédération africaine de football (CAF) devrait annoncer dans les prochaines semaines le report de la compétition continentale. » Cette décision, si elle est confirmée d’ici peu, découle bien évidemment de la crise sanitaire qui touche la planète actuellement.

En effet, la pandémie de Covid-19 a mis à mal le calendrier des éliminatoires. Et la reprise semble encore loin, par rapport à la menace qui plane encore sur les joueurs, staffs techniques et officiels.

Pour rappel, seules deux journées ont été menées à terme jusqu’à présent, dans le cadre des qualifications. Madagascar a notamment réalisé un joli parcours jusque là, avec une victoire à domicile devant l’Éthiopie (1-0) et une démonstration de force en territoire ennemi, face au Niger (6-2).

La Grande île devait affronter la Côte d’Ivoire lors des deux prochaines journées, mais celles-ci ont été annulées. Au total, il reste encore quatre matches à disputer pour le compte des éliminatoires.

« Aucune chance »

La CAF avait planifié de jouer ces rencontres restantes lors des fenêtres internationales de septembre, octobre et novembre. Mais il semble que cette idée soit désor­mais dépassée.

C’est ce qu’affirme notamment un informateur de RMC Sport, dont les propos ne laissent que peu de place aux doutes : « Selon une source interne à la CAF, il n’y a quasiment aucune chance de voir la CAN se jouer en janvier 2021 au Cameroun. Aujourd’hui la tendance est au report en janvier 2022 ».

Si ce scénario venait à prendre forme, alors le calendrier s’annonce chargé pour les équipes africaines. Outre les campagnes de qualification, elles enchaîneront sur deux compétitions internationales durant cette même année. D’un côté, la phase finale de la CAN au Cameroun. Et de l’autre, la phase finale du Mondial quelques mois plus tard, la Coupe du Monde étant prévue en novembre au Qatar.