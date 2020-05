Épidémie – Dix cas symptomatiques parmi les nouveaux malades

Précautions à renforcer. La totalité des analyses des deux cent-cinquante prélèvements, réalisés au niveau de trois laboratoires dans la capitale et au sein du laboratoire mobile à Toamasina, fait ressortir l’existence de vingt-six nouveaux cas positifs de covid-19. Parmi les quatorze nouveaux cas positifs découverts par le laboratoire de l’Institut Pasteur de Madagascar, quatre de ces cas se rapportent à trois habitants de la capitale. Le quatrième cas concerne une personne sur laquelle les prélèvements ont été effectués à Ambatolampy alors qu’elle venait de Fenoarivo-Atsinanana. Dans cette localité, il n’y a plus aucun malade du coronavirus après la guérison des deux cas importés qui y ont été auparavant détectés. L’analyse de soixante-deux prélèvements , effectuée par les soins du centre d’infectiologie Charles Mérieux implanté à l’Université d’Antananarivo, a permis la détection de dix cas positifs dont sept assimilés à des habitants de Toamasina et trois à des personnes dans la région Analamanga, plus précisément dans les localités de Soavimasoandro, Talatamaty, Manjakandriana. Au laboratoire du centre hospitalier HJRA Ampefiloha dans la capitale, deux cas positifs concernant des habitants d’Antananarivo sont détectés sur cinquante-neuf prélèvements analysés.

Les résultats de tous ces prélèvements analysés dans la journée du mardi, ont été rapportés hier par la porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre la covid-19, la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana. Les résultats des vingt-cinq prélèvements, réalisés mardi au laboratoire mobile de Toamasina, révèlent dix cas positifs chez des personnes symptomatiques. « Avec ces dix malades symptomatiques immédiatement internés, le centre hospitalier de Morafeno compte exactement soixante malades symptomatiques. Le traitement dure en moyenne quatorze jours et dès le dixième jour, chaque patient passe un contrôle concrétisé par le test PCR », indique le Gouverneur de la région Atsinanana, Richard Théodore Rafidison. Les résultats négatifs de deux tests PCR espacés de 48 heures permettent de conclure à la guérison. Quatre guéris viennent d’être identifiés sur l’ensemble du territoire national. La Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana a annoncé hier ces cas de guérison dont « deux répertoriés à l’hôpital d’Anosiala, un à Fianarantsoa et un à l’hopital de Befelatanana ». Avec deux guéris constatés dans la capitale et un à Fianarantsoa, le nombre de personnes sorties indemnes du coronavirus s’élève à cent-cinquante et un. Les malades en traitement sont au nombre de quatre cent cinquante-neuf dont parmi eux se trouvent quatre patients en état grave signalés hier en plus des six autres déjà pris en charge sous respirateur. «Limiter la propagation du coronavirus implique la responsabilité de se conformer aux gestes barrières », indique la Pr Vololontiana, déjà que le coronavirus a déjà fait deux morts selon les statistiques officielles.