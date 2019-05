Tennis – circuit africain u14 étape 1 grade 1 de nairobi – Randy Rakotoarilala en finale

Le tennis malgache brille sur le continent africain. Randy Rakotoarilala est quête d’un autre titre du circuit africain U14, ce jour, à Nairobi.

Une belle revanche. C’est ce qu’a pu faire Randy Rakotoarilala, hier, sur les courts du Nairobi Tennis Club lors de la demi-finale du circuit africain U14 grade 1, étape 1 de Nairobi qui l’a opposé à l’Égyptienne Meriem Ibrahim Khaled.

Perdante en trois sets contre cette joueuse en quarts de finale au tournoi de Benoni, Afrique du Sud en avril dernier, ayant précédé les championnats d’Afrique, Randy Rakotoarilala a donc pu reprendre le dessus. Il lui a fallu quand même un peu moins de quatre-vingt dix minutes pour décrocher la victoire sur 6/1, 6/1.

Avant ce succès en demi-finale, Randy Rakotoarilala a d’abord gagné trois rencontres. Elle a respectivement éliminé la Botswanaise Chelsea Chanyuka (6/4, 6/0), et les deux Égyptiennes NardineHehad Hassan (6/2, 6/1) et Malak Ahmed Adel (6/3, 6/0), en seizièmes, huitièmes et quarts de finale.

« J’étais décidée à prendre ma revanche sur Meriem Ibrahim Khaled et c’était cette motivation là, je pense, qui m’a permise de bien jouer et de gagner contre elle. Maintenant, je reste sur ma lancée pour tenter de gagner mon premier tournoi grade 1 du circuit africain U14. Je suis confiante », assène la championne d’Afrique australe et néanmoins numéro cinq africaine, actuellement.

En finale, Randy Rakotoa­rilala affrontera la Zimbab­wéenne Nicole Matukutire, vainqueur de l’Ivoirienne Lily Belle Minet.

Une finale inédite entre ces deux joueuses qui sont déjà partenaires en double mais qui se rencontreront pour la première fois dans le circuit africain U14.

Carré final

Pour les autres joueurs, Mahefa Rakotomalala s’est arrêté en quarts de finale après une défaite contre le Zim­babwéen Bénédict Badza (2/6, 2/6). Auparavant, il a surclassé le Tanzanien Nicolas Mella (6/0, 6/0) et l’Égyptien Aly Nour El Diem (6/2, 6/0).

Tefy Ranja Rabarijaona, quant a lui, a d’abord gagné contre le Somalien Mohamed Aweis (6/1, 6/0) avant de s’incliner en huitièmes de finale contre le Sud-africain Leo Matthysen (3/6, 4/6).

Pour Elisoa Andriante­fihasina, la benjamine du groupe, elle s’est heurtée contre la Zimbabwéenne Nicole Matukutire, tête de série numéro une au premier tour (0/6, 2/6).

En double, Randy Rako­toarilala et sa partenaire Nicole Matukutire sont aussi dans le carré final tout comme Mahefa Rakotomalala et Bénédict Badza.