Mahajanga – De nombreuses réclamations à l’élection

Les législatives se sont tenues, hier à Mahajanga, avec les erreurs dans la liste électorale. Des électeurs se sont retrouvés inscrits dans des bureaux de vote qui ne sont pas les leurs.

Les élections législatives d’hier dans le district de Mahajanga 1 ont été illustrées par de nombreuses réclamations de la part des électeurs et des erreurs au niveau des listes électorales.

Les noms d’une centaine d’électeurs ont été supprimés de la liste initiale des premier et second tour de la présidentielle de 2018, dans plusieurs bureaux de vote. Pour certains, ils ont pu retrouver leurs noms dans un autre bureau de vote d’un fokontany où ils ne résident même pas. Ce, après avoir déposé une réclamation auprès du démembrement de la CENI, sis au musée Akiba au village touristique. À l’exemple d’un couple qui avait voté à Mahajanga be lors de la présidentielle, le couple a été transféré dans la liste électorale du fokontany de Mahavoky atsimo, à sa grande surprise.

« En 2018 j’étais inscrit au CEG Antanimalandy , mais mon nom n’y figure plus. Actuellement, et je suis transféré à Mangarivotra», a déploré un père de famille.

Un autre électeur du fokontany de Tanambao Sotema est rentré bredouille, il n’a jamais pu voter car son nom était introuvable sur la liste mère de la CENI.

Faible taux

« Je suis l’épouse du candidat n°2, on a participé aux présidentielles de novembre et décembre 2018; mais grande fut ma surprise, je n’ai pas pu voter car mon nom a été supprimé de la liste dans mon fokontany de Mangarivotra et il est aussi absent sur la liste mère due la CENI», a déploré cette dame.

Par ailleurs, le taux de participation a été très faible, avec à 11h du matin moins de 10% dans plusieurs bureaux de vote. De plus, on a constaté moins d’engouement que lors des présidentielles. Alors qu’en 2018, on avait observé de longues files dès 6h, on a compté une poignée de votants, hier à la même heure. Ainsi, dans le bureau de vote n°4, dans le fokontany de Mangarivotra, sur les 616 inscrits, 163 ont voté, soit 26.4% de taux de participation.

Le nombre d’inscrits sur la liste électorale dans le district de Mahajanga 1 est de 111 323 électeurs répartis dans 180 bureaux de vote, contre 171 bureaux de vote lors des présidentielles. Les membres des bureaux de vote ont augmenté, 905 contre 850 en 2018. Quinze candidats étaient en lice à Mahajanga 1, dont deux dames.

Des délégués des candidats ont été refoulés dans quelques bureaux de vote dont celui de Mahajanga be. Le cachet de la CENI sur leurs badges était absent. Après quelques palabres et discussions, tout est revenu dans l’ordre. Les représentants des candidats ont également déploré l’absence des noms et signatures des deux membres du BV sur le tableau, signataires des bulletins de vote.

Mais en général, les élections se sont déroulées dans le calme et sans aucun incident majeur, à Mahajanga.