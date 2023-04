Vaccin anti rumeur

La poliomyélite revient à la surface et se propage dangereusement. L’UNICEF a publié des chiffres qui font froid dans le dos. Depuis 2020 les cas ne cessent d’augmenter. Quoi de plus naturel avec tous les préjugés et les fausses vérités débitées autour des vaccins DT coq polio depuis quelques années. De fortes rumeurs s’étaient propagées à travers le pays et faisaient le tour des centres de santé de base diabolisant les vaccins comme étant la cause de maladies infantiles graves à l’instar de l’hydrocéphalie ou la trisomie 21. Des âneries pourtant bien ancrées dans le crâne de quelques personnes dont la crédulité est au stade chronique. Mine de rien, cette situation a fait chuter le taux de vaccination des enfants en bas âge. Tous les efforts consentis depuis plusieurs décennies pour atteindre un taux maximal de vaccination ont été presque anéantis. On a eu beau multiplier les sensibilisations, la réticence de certains parents était inflexible. En outre un détournement du budget destiné à la campagne de vaccination a sérieusement compromis la coopération avec le fournisseur international de vaccins il y a quatre ans. Tous les ingrédients sont ainsi réunis pour qu’on en arrive là. Il faudra tout refaire depuis le début pour lutter contre la propagation d’une maladie que l’on annonçait disparue il y a plusieurs décennies de cela. L’entreprise est cette fois d’autant plus compliquée qu’on a affaire à une masse dont le niveau d’éducation est très bas et dont l’ignorance le dispute à la vulnérabilité. Les efforts de sensibilisation se heurtent à un mur d’incompréhension et de refus catégorique faute d’éducation et de niveau d’études. C’est justement dans une telle situation que l’on réalise que l’éducation est la base du développement. On se retrouve avec une mentalité du Moyen Âge. L’État avec ses faibles ressources et l’extrême corruption qui mine sa gouvernance se retrouve avec une population dont le taux de croissance est directement proportionnel au niveau de la pauvreté. Une lourde charge aggravée par un faible taux de vaccination dont la conséquence est une population vulnérable et peu productive. Tout compte fait et à plusieurs égards il faut trouver un vaccin anti rumeur pour annihiler tous les préjugés et dissiper toutes les rumeurs malveillantes. C’est à cette condition que l’on peut rêver à vaincre de nouveau la polio.