UTOP 2023 – Benoit Girondel au départ

À quatorze jours du départ de la quatorzième édition de l’évènement, le comité directeur de l’Utop dirigé par son président, Rivo Andriama­nalina, a réuni la presse hier, à l’hôtel Radisson Blu à Ambo­divona, hier. C’est l’occasion pour assurer à tous les participants que les parties prenantes de cette quatorzième édition sont prêtes et promettent un évènement sportif dans toute sa splendeur. Plus de deux mille inscrits dont 39% de la gent féminine (neuf cent dix-sept) prendront le départ le 12 mai. Des coureurs de renom comme Benoit Girondel, double vainqueur (en 2017 et 2018) de la Diagonale des fous seront de la partie. Cette année, seize nationalités s’aligneront aux différents départs. Sept courses différentes seront proposées au choix des coureurs selon leur capacité. Benoit Girondel s’alignera sur la distance du semi-trail de 70 km reliant Mantasoa et Ambatobe. Les participants pourront ainsi choisir entre l’Ultra trail de 126 km (Marozevo –Ambatobe) et le semi-trail de 70 km (Mantasoa-Ambatobe) qui figurent parmi les itinéraires les plus durs.

L’Xtrail de 40 km (Mantasoa- Ambohi­miadana Carion) intéressera davantage les amateurs de courses intermédiaires, car ce ne sera pas le plus dur, mais ce ne sera pas non plus le plus simple. Il y aura aussi le trail de 35 km (Ambohimia­dana Carion-Ambatobe), le 6-Trail, une distance de 22 km (Soamanandray-Ambatobe), et le Fun Run de 10 km se fera autour d’Amba­tobe pour les débutants et enfin le Zaza Trail de 5 km sera proposé aux enfants. En partenariat avec la Fédération malgache d’athlétisme, le championnat de Madagascar de trail court qui se disputera sur la distance de 35 km (Orange T-Rail) mettra aux prises seize coureurs. L’objectif est de détecter les coureurs qui représenteront Madagascar aux Jeux des Iles de l’océan Indien de 2023 à la maison. A côté du trail court, il y aura aussi le championnat de Madagascar de trail long appelé le semi-trail de 70 km (Mantasoa-Ambatobe) (MCB SEMI) sur lequel neuf coureurs seront alignés. Pour cette quatorzième édition, deux champions de la course Canal + ultra de 126 km participeront au trail de Bourbon sur l’Ile de La Réunion avec la prise en charge des billets d’avion par l’Utop. Deux autres cham-pions de Canal+ ultra de 126 km s’aligneront à la course Utam de Grenoble avec la prise en charge par Utop de leurs billets d’avion. L’opération « Km de cœur » financé par la banque MCB a récolté 27 millions d’ariary permettant à cinq cent quarante-quatre enfants de trois écoles primaires publiques des villages longeant le parcours, d’avoir accès à l’eau potable. Cette année, il est certain que cette somme sera facilement dépassée avec les plus de deux mille quatre cent soixante-dix-sept inscrits.