TENNIS DE TABLE – COUPE D’AFRIQUE – Quatre pongistes en quête du ticket olympique

Madagascar sera représenté par quatre joueurs à la Coupe d’Afrique. La joute continentale se jouera à Nairobi au Kenya, du 4 au 6 mai.

Deux tickets en jeu. Mada­gascar alignera quatre pongistes, deux garçons et deux filles à la Coupe d’Afrique. La joute continentale individuelle qui est qualificative aux Jeux olympiques de Paris 2024, s’étalera du 4 au 6 mai à Nairobi, capitale kenyane. Trois d’entre eux sont des expatriés qui viennent de briller au championnat d’Afrique de l’Est à Djibouti, au mois de mars.

Les deux médaillés d’or à Djibouti, en l’occurrence Fabio Rakotoarimanana, également champion d’Europe cadet, et la cham-pionne d’Afrique de l’Est, Hanitra Karen Raharima­nana, championne de France cadette, sont en tête de liste de l’équipe malgache. «Nous pourrons présenter quatre joueurs grâce à notre exploit au championnat d’Afrique de l’Est à l’issue duquel nous avons raflé tous les titres en individuel et par équipe», explique le directeur technique national, Tahiry Rakotoarisoa. Le deuxième joueur est Antoine Razafinarivo, vice-champion d’Afrique de l’Est et médaillé d’or des Jeux des Iles, et la deuxième joueuse, Harena Dimbilahatra, vice-championne de Madagascar. Harena a logiquement pris la place de la championne nationale en titre, Ranto Océane Rakotondrazaka qui est en stage en Chine depuis plus d’un mois.

Deux tickets

Deux techniciens, à savoir le directeur technique national qui sera le chef de délégation, et le coach Jean Luc Andrian les encadreront à Nairobi. Les expatriés poursuivent leur préparation en France tandis que Harena, la seule locale, se prépare au pays. «Les expatriés ont suivi des stages de préparation et ont disputé des compétitions ces derniers temps», confie le premier responsable technique de la discipline. «Nous avons déjà déposé la demande de subvention en vue de cette sortie internationale auprès du ministère de la Jeunesse et des sports… Quoi qu’il en soit, nous ne devrions pas rater cette chance de disputer une telle compétition qualificative aux JO après notre exploit à Djibouti» explique le DTN. Les Nigérians et les Égyptiens figurent parmi les favoris à ce sommet africain. Les deux médaillés d’or, le champion et la championne à l’issue de la coupe d’Afri­que, obtiendront d’office le ticket pour les JO de Paris. Outre la Coupe d’Afrique, Mada­gascar aura encore d’autres grands rendez-vous importants cette saison, entre autres le Championnat d’Afrique en Tunisie, les Pro Tours, et le Championnat du monde en Corée.