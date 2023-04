SANTÉ -La grippe sévit

Les cas de grippe augmentent. La plupart des patients des centres de santé viennent consulter pour des syndromes grippaux. « J’étais enrhumée, au début. Puis, j’ai commencé à souffrir de maux de tête, j’avais des frissons, j’ai perdu l’appétit. En trois semaines de maladie, j’ai perdu près de 3 kilos.», témoigne Sahina Arivola, une femme qui vit à Ambohipo. Les symptômes sont similaires à ceux de la maladie de coronavirus, pour certains. « J’ai souffert de maux de tête intenses. Je toussais et j’étais enrhumée. Je souffrais de douleurs musculaires et je me sentais affaiblie. Je ne parvenais plus à déterminer le goût des aliments que je mangeais. », déclare Annick Ramamisoa, qui souffre de la maladie depuis deux semaines. Pour d’autres, la maladie les oblige à rester au lit. « Je me sens très faible et très fébrile. Je n’arrive pas à me tenir debout. », indique Fionona. Des médecins soulignent que les tests de Covid-19 effectués sur leurs patients ont été négatifs. En tout cas, l’intersaison est favorable à la propagation du virus de la grippe. Les médecins recommandent à tous de se protéger et de renforcer l’immunité.