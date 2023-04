RUGBY à XV- DAMES – Le RCTS vise au moins la troisième place

Le nouveau promu RCT de Soavimasoandro ou Rugby Club Tanora de Soavima­soandro affrontera le club de FTF d’Antohomadinika, à partir de 15 heures, au stade Makis à Andohatapenaka. Auparavant, à 13 heures, le SC de Besarety, champion en titre, tentera d’asseoir sa domination contre FT de Manjakaray. Le RCTS, c’est un club-école de rugby situé à Soavimasoandro, un quartier au nord d’Antananarivo. Le club a pour objectif d’assurer aux enfants et à ses membres une éducation sportive de qualité, un repas après chaque entraînement, un suivi social, scolaire et médical. Sur ses trois matchs disputés, le club de RCTS de première division féminine a enregistré une victoire et a écopé de deux défaites. Le fait marquant pour ce club a été sa montée en première division féminine en 2022, et sa première victoire a été retentissante face aux expérimentées joueuses de FT Manjakaray, le 15 avril, sur le score de 27-19. Fondé en 1975, le club célèbrera ses cinquante années d’existence en 2025. Actuelle­ment, plus de quatre cent soixante-dix joueuses et joueurs, toutes catégories confondues, évoluent au sein du club. Côté organisation, des éducateurs spécialisés ont suivi une formation d’encadreurs pour une durée de neuf mois au sein même du club. Cette initiative a permis d’avoir un système d’apprentissage de qualité et pérenne ainsi que des personnes compétentes à qui l’on peut confier les enfants dans de bonnes conditions. Les éducateurs s’occupent des sessions d’entraînements et du suivi des équipes du club au cours de différents championnats et tournois. Leurs responsabilités comprennent aussi des formations plus théoriques (éduca- tion civique, éducation sexuelle, loisirs créatifs,…).

Ambition

Les projets du club sont centrés sur l’amélioration des infrastructures et de la prise en charge des enfants. Après la mise aux normes du terrain et la construction des bâtiments de vie qui favorisent la jouissance d’un espace de réunion et de formation, des sanitaires et d’une cuisine qui permet de préparer des repas pour plus de trois cents enfants, le club vise à aller loin. « Cette année, l’objectif de tous les clubs est de ravir le titre national, mais pour nous, le club vise à terminer au moins dans les trois premières places. RCTS figure parmi les clubs fournisseurs de membres à l’équipe nationale et on peut citer le cas de Véronique Rasoanekena ou Andoniaina Marie Vacilly Rahariravaka », confie Avotra Tokiniaina Andrianarisoa, président de RCTS. Le Rugby Club Tanora de Soavimasoandro a comme source de revenu des financements locaux et extérieurs, des cotisations de ses membres ainsi que des sponsors. Et Avotra Tokiniaina Andria­narisoa de conclure: « Parce qu’éduquer est une priorité pour le club, le respect de la discipline est une condition sine qua non pour obtenir de bons résultats. En cas de fautes graves, il y a application des règlements allant même jusqu’aux sanctions.»