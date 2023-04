RÉSILIENCE ET DURABILITÉ – Madagascar éligible au fonds fiduciaire du FMI

Un financement de 500 millions de dollars. Selon le rapport du conseil des ministres de mercredi, c’est ce qui est escompté par Madagascar dans le cadre du Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité (FFRD). De retour des réunions de printemps des institutions de Bretton Woods, à Washington, la ministre de l’Economie et des finances a fait un rapport de son voyage en conseil des ministres. L’un des principaux points de ce compte-rendu est “l’éligibilité”, de Madagascar au FFRD. Il s’agit d’un nouveau programme de financement du FMI. Sa création a été actée en avril 2022 et mise en œuvre à partir de mai 2022. Madagascar fait partie des pays qui ont officiellement demandé à en bénéficier. “Ce fonds fiduciaire vise à aider les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, vulnérables, à relever les défis structurels à plus long terme qui présentent des risques macroéconomiques, tels que le changement climatique et les pandémies. (…) Le fonds fiduciaire RD fournira un appui stratégique ainsi qu’un financement abordable et à plus long terme (…) pour aider à accroître la résilience des pays face aux risques à long terme qui pèsent sur la stabilité de la balance des paiements”, peut-on lire dans un communiqué publié sur le site web du FMI, le 13 avril 2022. Selon le conseil des ministres, le fait que Madagascar s’est doté d’un Programme d’évaluation économique du climat (CMAP), et qu’il soit toujours dans le programme de Facilité élargie de crédit (FEC), ont favorisé son “éligibilité”, au FFRD. De deux choses l’une, les conditions additionnelles à remplir pour que la Grande île puisse être élue parmi les bénéficiaires de ce Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité, seront discutées lors de la 4e revue d’évaluation de la FEC, du 3 au 12 mai. Dans cette optique, un haut responsable régional du FMI est attendu à Madagascar, le 8 mai, pour rencontrer le président de la République.