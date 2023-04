MAUVAIS ÉTAT DES ROUTES – Les camionneurs suspendent leur préavis de grève

Les routiers mettent entre parenthèse leur préavis de grève. Cette décision a été prise, après leur rencontre avec le ministère des Transports et de la météorologie et le ministère des Travaux publics qui s’est tenue, avant-hier. « Le MTP nous a indiqué que les travaux d’entretien de la route nationale 2 vont être réalisés, mais le déblocage des fonds retarde le début des travaux. Cependant, ils ont promis d’effectuer une descente pour constater les points noirs et y installer des engins. », affirme Joelson Rakotoarisoa, président du syndicat des conducteurs professionnels de Madagascar. Il indique, également, que les transporteurs de poids-lourds sont satisfaits de la décision de la Commune urbaine d’Antananarivo, d’annuler la décision sur l’interdiction de circulation des poids-lourds, dans les rues d’Antananarivo, pendant certaines heures de la journée. Les transporteurs de poids-lourds ont menacé d’entrer en grève face à l’état de dégradation avancé des routes nationales, notamment, de la route nationale 2. Ils avancent que les nombreux accidents de circulation sur cette route nationale qui relie Antananarivo et Toamasina, ont été provoqués par l’état de la route. Ils ont, en outre, contesté les horaires de circulation des poids-lourds, dans la capitale. C’est la deuxième fois, cette année, que ces routiers de la RN2 lancent une menace d’arrêt de travail. Ils préviennent que si d’ici fin mai, les choses n’évoluent pas, ils entreront en grève.