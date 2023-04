MAHITSY – Un homme vitriole sa femme

Marie Clara Mireille Raherivelo, mère de famille, vivant à Imerinavaratra-Fiadanakely, dans la commune de Mahitsy, a le corps dévasté. Elle était allongée sur le lit quand les gendarmes sont venus la voir chez elle, le 23 avril. Elle a été victime de violence basée sur le genre, perpétrée par son propre mari. D’après son récit à la gendarmerie, son époux était rentré en état d’ébriété, ce soir-là, vers 20 heures. Pour cette raison, ils s’étaient disputés. L’homme l’a agrippée par la main pour l’obliger à sortir de leur maison. Loin d’en avoir fini avec elle, il l’a arrosée avec de l’acide sulfurique composé de vernis. Il a pris un briquet et l’a brûlée. Le cou, les épaules, le dos et le ventre de la femme ont été aspergés. Elle s’est gravement dépouillée de sa peau. Elle aurait préféré se soigner à domicile, même si son corps meurtri a besoin d’une urgence médicale. Les gendarmes ont arrêté l’auteur de l’acte. Il est actuellement enfermé et surveillé à la chambre de sûreté de la brigade de Mahitsy, en attendant son transfert au parquet une fois l’enquête terminée.