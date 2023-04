KICKBOXING – INTERCONTINENTAL – Huit combattants en lice à Maurice

La Fédération malgache de kickboxing enverra huit combattants, six garçons et deux filles, au Gala intercontinental organisé par la Fédération mauricienne. L’événement se tiendra le 3 juin à l’Eden Garden et verra la participation de quatre pays, à savoir Madagascar, Afrique du Sud et Turquie, outre le pays hôte. «Nous alignerons les champions nationaux en titre à ce tournoi international», souligne le directeur techni­que national, Anigael Gastros. Les cinq engagés sont Jean de Dieu Fidel Arson, Duco Randriamasini­aina (-57kg), Tokiniaina Razafindrainibe, (-60kg), Joël Randrianjafy, Mostepha Nambininjanahary ( junior -63,5kg), et Birinod Lahama­havonjy (-67kg). Chez les filles, il y a Tolotriniavo Adeline (juniore fille des -48kg) et Sandra Félicité Rakotoarisoa (-60kg). Les membres de l’équipe nationale ont été en regroupement pendant un mois, du 13 mars au 15 avril.