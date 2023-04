BEACH VOLLEY – CHAMPIONNAT DE MADAGASCAR – Kem’s-Hasina et Marina-Lydia sacrés

Les présélectionnés confirment. Le duo du club ASI Analamanga, Antonio «Kem’s» Ranaivoniaina-Hasina Rantsoavina remporte son quatrième titre national consécutif. L’équipe d’Itaosy a défait en finale la formation du Cosfa Anala­manga, composée de Willot et Mami. Le championnat de Madagas­car de beach-volley des séniors s’est tenu au bord de la mer devant l’Auximad de Toama­sina ce week-end. La troisième place est revenue à Tahiana et Marinot. Prévisible, le duel final chez les dames a été une affaire entre formations du Stef’Auto Atsinanana. Marina Ali et Lydia Razanamalala se sont imposées contre leurs coéquipières Julienne Obedah et Francia Raharimalala. Ces championnes ont effectué une progression impressionnante en trois saisons. Elles se hissent sur la plus haute marche après avoir ravi la troisième et la deuxième place lors des précédentes éditions. Samaha et Megane s’offrent de leur côté, la troisième place chez les dames. Treize équipes étaient en lice chez les garçons et neuf chez les dames. Les champions chez les hommes et les finalistes dames font partie des présélectionnés en vue des Jeux des Îles de l’océan Indien. Onze joueurs et onze joueuses sont en regroupement depuis fin mars dans la capitale et dans la côte Est.