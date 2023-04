ANTSIRANANA – Ambiance tendue au lycée Zafy Albert

Drôle de climat, au lycée Zafy Albert ou Lycée mixte d’Antsiranana depuis lundi. En conflit avec la direction régionale de l’Éducation nationale, des enseignants et des membres du personnel administratif ont débrayé depuis trois jours pour protester contre la passation précipitée et le mauvais traitement. Selon les explications apportées par les grévistes, ils ne protestaient pas contre la nomination du nouveau proviseur, Victor Jacquelin, formateur en psychopédagogie et législation scolaire, physicien, mais contre la précipitation des responsables régionaux à remplacer le proviseur sortant, Guy Andriantsoa. D’autant plus que ce dernier va partir à la retraite dans les deux prochains mois. Aussi ont-ils réclamé le report de la passation de service. Mais cela s’est transformé en dialogue de sourds, car la passation s’est bien déroulée hier, malgré les objections des enseignants. Ceux-ci persistent dans leur position et insistent pour trouver un consensus. Car le décret de nomination a été publié le 15 février, or l’intéressé n’a été notifié que le 12 mars. C’est dire qu’il a fallu un mois au ministère pour publier la notification, mais qu’il est maintenant urgent de le remplacer. « Nous estimons qu’il n’est pas juste qu’un employé qui a beaucoup fait pendant de nombreuses années dans l’établissement, soit démis de ses fonctions deux mois avant sa retraite et avant la fin de l’année scolaire », martèle Abdoul, enseignant au lycée. Pour détendre la situation, le proviseur sortant a accepté de procéder à la passation qui a eu lieu hier, au lycée Zafy Albert. Néanmoins, on ignore encore la réaction des protestataires qui comptent tenir ce jour, une assemblée générale.