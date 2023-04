ANKADINDRAMAMY – Un garçon kidnappé sauvé in extremis

Au bout de treize jours de captivité, un garçon a retrouvé les siens grâce à l’investigation menée par la section des recherches criminelles. Ses kidnappeurs ont été arrêtés.

Kidnapping. Mercredi, les gendarmes sont intervenus pile pour sauver un jeune garçon de 7 ans que ses ravisseurs menaçaient de tuer. L’enfant a été retrouvé sain et sauf dans une maison à Ambohibao Antehiroka. Ses parents ont finalement poussé un ouf de soulagement après l’avoir perdu pendant treize jours. Ils étaient reconnaissants envers la section des recherches criminelles de Fiadanana, le département saisi de l’investigation.Le garçon avait été enlevé par des inconnus dans la cour de leur maison à Ambohidahy Ankadindra-mamy, le 13 avril, aux alentours de 16h30. Dès le lendemain, les criminels ont contacté sa famille avec un numéro caché. Ils ont réclamé dix millions d’ariary en échange de sa libération. À court de solution, le père du gamin s’est présenté à la gendarmerie, le 24 avril, pour déclarer l’enlèvement. Ce jour-là, les kidnappeurs ont encore passé un appel pour le prévenir qu’ils allaient assassiner son fils s’il refusait de payer immédiatement la rançon demandée.

Interpellés

Ne sachant plus à quel saint se vouer face à la série de menaces, la famille de l’otage ne pouvait que s’en remettre au savoir-faire des fins limiers. Ceux-ci ont travaillé avec de maigres indices. Les bribes d’information fournies par le plaignant leur ont permis de s’orienter sur la bonne piste. Deux premiers principaux suspects ont été interpellés du côté d’Ankatso. Interrogés, les présumés coupables ont cédé au feu roulant des questions de l’équipe judiciaire en révélant l’endroit où ils ont séquestré l’enfant. Les gendarmes n’ont pas attendu une seconde pour s’y déplacer et vérifier la réalité de leurs réponses. A leur arrivée, ils ont récupéré le pauvre innocent détenu et surveillé par une dame chez elle. Aucune somme n’a été versée aux ravisseurs, selon la gendarmerie. Trois personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête. D’autres arrestations pourraient intervenir suivant l’évolution de l’affaire. Jusqu’ici, aucun autre détail n’a transpiré de l’interrogatoire.