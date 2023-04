AGRICULTURE -Menace d’invasion acridienne

Madagascar est sous la menace d’une invasion acridienne. Le ministère de l’Agriculture et de l’élevage déclare une très forte recrudescence acridienne. Moins de 50 000 ha seraient infestés dans le Sud. « L’évolution des conditions météorologiques et des stades physiologiques des criquets actuels, dans les prochains mois, pourrait permettre l’invasion acridienne si des actions immédiates ne sont pas prises», déclare le ministère de tutelle, hier. Il réalise une intervention antiacridienne urgente, pour éliminer les essaims jusqu’à juin 2023. Ceci permettra de provoquer un déclin acridien en fin de saison et d’éviter le risque d’invasion acridienne. Plusieurs activités de luttes ont été menées, depuis le mois de novembre, par le ministère de l’Agriculture et de l’élevage, le Centre de Lutte Antiacridienne de Madagascar, (IFVM) avec leurs partenaires, pour lutter contre cette invasion acridienne. Les traitements par voie aérienne et par voie terrestre, menés le 27 avril, ont permis de couvrir 340 ha, dont 300 ha dans le district Ambatofinandrahana et région Amoron’i Mania, 40 ha, dans le district Ihosy et région Ihorombe. Les opérations menées du 17 au 27 avril, ont permis de traiter 2 930 ha dont 2 690 ha par voie aérienne dans le district d’Ampanihy Ouest et de Betioky Atsimo, et 240 ha par voie terrestre dans le district d’Ihosy. Depuis le début de l’opération en novembre 2022, donc, les superficies traitées cumulées en hectares sont de 10 717 ha dont 3 050 ha par voie aérienne et 7 667 ha par voie terrestre. Les opérations aériennes vont se poursuivre dans la commune de Malaimbandy et dans les districts d’Ambatofinandrahana, de Miandrivazo, de Mahabo, de Beroroha et d’Ikalamavony. Quant aux opérations terrestres, des matériaux de lutte terrestre vont être déployés dans les différentes régions, grâce à l’appui du projet Mionjo, pour avoir une force de frappe terrestre efficace. Des bases terrestres sont, en outre, installées à Betioky Sud, Ejeda, Betroka, Ambato- finandrahana, Ikalamavony, Sakaraha, Ambovombe, en plus de ceux qui sont déjà existant (Manja et Ihosy) permettant d’assurer une bonne coordination les opérations terrestres.