Jeunesse – Des messages d’espoir de Mohamed Fall aux jeunes

Une rencontre riche entre le directeur du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), Mohamed Malick Fall, et les jeunes, à l’hôtel Radisson Blu à Ambodivona, hier. « Cette rencontre a été très instructive. J’en sors plein d’espoir et rassuré quant à l’avenir des jeunes. », réagit Giraldy Totozandry, un enfant en situation d’albinisme. Cinq thématiques ont été abordées lors de cette rencontre, à savoir, les changements climatiques, le genre et l’équité, la diversité et l’inclusion. Parmi les phrases qui ont le plus marqué les jeunes, hier, sont les encouragements de Mohamed Malick Fall. « Les jeunes, c’est l’avenir. Mais c’est aussi le présent. », s’est-il adressé à ses jeunes interlocuteurs. « Cela nous pousse à agir pour le développement de Madagascar. Et que les ainés sachent que les jeunes ont des idées pour développer le pays. », poursuit Giraldy Totozandry.

Deux tiers de la population malgache sont des jeunes. Ils sont, souvent, confrontés à plusieurs défis les empêchant d’être de véritables acteurs de développement. L’Unicef, en collaboration avec le gouvernement, a plusieurs projets qui mettent en exergue la participation des jeunes et des adolescents, pour les aider à relever ces défis. Le représentant de l’Unicef à Madagascar, Jean François Basse a rappelé aux jeunes, qu’il y a des solutions à tout.