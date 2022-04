Coopération – Deux ambassadeurs au Sénat

Les audiences du président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, se sont poursuivies hier avec deux ambassadeurs venus lui rendre une visite de courtoisie et qu’il a reçus successivement à son bureau. Comme d’habitude, les coopérations bilatérales ont été au centre des échanges et discussions des parties.

Il s’agit d’abord de l’ambassadeur suisse, Chasper Sarott qui a surtout fait part des expériences de son pays dans différents domaines dont, entre autres la démocratie et particulièrement le domaine énergétique. Une des grandes et plus anciennes démocraties du monde, la Suisse possède de nombreuses expériences dans ce domaine. Des expériences qu’elle entend partager avec Madagascar, dans le cadre d’une prochaine exposition qui se tiendra au palais du Sénat à Anosikely.

Concer­nant les projets de développement auxquels la Suisse intervient à Madagascar, l’ambassadeur a également fait part des connaissances et expériences de son pays dans le domaine de l’énergie et de l’eau. C’est ainsi qu’elle contribue activement à la mise en œuvre du projet « pipeline » dans le sud du pays, d’une longueur de 7,9 km et qui devrait permettre à dix mille personnes d’avoir accès à l’eau potable. Le président du Sénat n’a pas manqué de saluer cette intervention suisse en faveur des populations du sud. Par ailleurs, Chasper Sarott a indiqué que face aux urgences des collectivités décentralisées, la Suisse est prête à aider le Sénat.

Le deuxième hôte du président du Sénat est l’ambassadeur de l’Inde, Abay Kumar.

L’ambassadeur a annoncé que son pays assistera Mada­gascar dans les domaines des énergies renouvelables et des mines. En ce qui concerne « l’économie bleue » ou les activités économiques liées à la mer et au littoral, le gouvernement indien s’est déclaré prêt à protéger les frontières de Madagascar en tant qu’État de l’océan Indien des deux Nations. Herimanana Razafimahefa a indiqué, en attendant, que l’Inde et Madagascar entendent renforcer leur coopération dans plusieurs autres domaines. Un renforcement qui aurait été discuté la veille entre le ministre malgache des Affaires étrangères, Richard Randriamandrato qui a été reçu par le Premier ministre indien, et hier par son homologue indien également.