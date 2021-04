Livre en live – Des entreprises soutiennent la littérature

« Livre en live », est une initiative pour promouvoir les livres en général, ceux des auteurs malgaches en particulier. Des entreprises ont soutenu l’iniative de Michèle Rakotoson.

En cette période particulière, l’agence de communication Novo-Comm, l’opérateur téléphonique Airtel Madagascar, la société de production audio-visuelle Dia Prod et l’association Opération Bokiko se sont unis pour célébrer la journée mondiale du livre et du droit d’auteur avec la communauté des internautes. Cinq séances de lecture en direct ont été faites par Michèle Rakotoson.

La narratrice a conté des extraits d’histoires captivantes et passionnantes, à savoir Vazin’i Salova de Sitraka Rafanomezantsoa; Parata de Olynca Rabenoely, ou encore I­layalan-Dramasay de Ragree. Des chefs-d’œuvre de jeunes auteurs talentueux qui suivent les traces de leurs aînés pour faire rayonner la littérature malgache dans le monde. Au programme était également le roman Tovonay, l’enfant du Sudde Michèle Rakotoson qui met en exergue la vie quotidienne de la jeunesse malgache. L’histoire n’était pas oubliée avec La construction d’une nation, rédigée par un collectif d’historiens malgaches et français qui retrace l’histoire du pays du XVI siècle à nos jours.

« Notre objectif est tout d’abord de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la lecture. Et pour cela, quoi de mieux que de promouvoir les ouvrages d’auteurs malgaches? Il y a des contes, des romans en version malgache et/ou française. Mais il est aussi primordial de connaître l’histoire de son pays. Nous sommes heureux d’avoir réuni plusieurs partenaires autour de ce beau projet digital, qui en a ému plus d’un avec la belle voix de Michèle Rakotoson ».

Éducation de qualité

Nathalie Rabe, vice-présidente de Novo-Comm résume ainsi en quelques mots le concept de l’événement Livre en live.

« Les jeunes sont constamment sur les réseaux sociaux; c’est donc le canal idéal pour leur faire passer un message. Grâce à ce projet, ils ont découvert des livres écrits par leurs compatriotes dont certains sont aussi jeunes qu’eux et cela a suscité en eux l’intérêt pour la lecture. En tant que 3e opérateur mobile mondial, Airtel souhaite les accompagner et leur faire découvrir le plaisir de la lecture qui contribue au progrès scientifique, social et culturel de l’humanité. A travers ce projet, nous apportons également notre soutien à la culture malgache », explique Eddy Kapuku, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

« Il est important de stimuler davantage les jeunes à l’écriture et de les projeter vers l’excellence », explique Michèle Rakotoson, responsable de nombreux concours et manifestations littéraires à RFI dans les années 90 et auprès d’autres institutions jusqu’ici.

Journaliste et écrivaine de renom, elle est engagée plus particulièrement dans la relance de l’édition et du livre à Madagascar, depuis plus d’une décennie. Elle est reconnue à l’international avec entre autres, la médaille de vermeil de l’Académie française dans le cadre du Grand prix de la francophonie.

« Livre en live » cadre parfaitement avec l’atteinte de l’un des Objectifs de Dévelop­pement Durable: une Éduca­tion de qualité. « L’ODD 4 pour une éducation de qualité est un des points d’engagement de l’agence dans sa politique d’impact et RSE », soutient Nathalie Rabe.

L’Unesco s’efforce de promouvoir la lecture, l’industrie éditoriale, et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d’auteur en célébrant dans le monde entier la journée du 23 avril.