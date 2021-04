Émeute à Sambava – L’autorité rassure la population

Informés de l’émeute qui a coûté la vie à deux civils à Amboangibe Sambava, le ministre de la sécurité publique (MSP), Fanomezantsoa Rodellys Randrianarison et le secrétaire d’Etat chargé de la gendarmerie (SEG), Richard Ravalomanana se sont rendus sur place, avant-hier. Ils ont réuni les autorités locales en vue de raffermir la sensibilisation citoyenne.

Ils ont rassuré la population sur le fait que l’État a toujours pris sa responsabilité, à preuve le nombre de gendarmes indélicats sanctionnés.

«Si vous soupçonnez un fonctionnaire ou un gendarme qui n’exerce régulièrement pas sa fonction, osez le dénoncer à la direction des doléances à la Présidence ou au service de suivi et de traitement des doléances auprès de la gendarmerie. » selon le SEG. Les ministres ont rappelé aux habitants que la justice populaire et l’attaque de caserne sont interdites, qu’ils n’en auront jamais gain de cause.

L’arrestation des meurtriers d’un médecin a été l’origine de l’insoumission. Les villageois voulaient lyncher les captifs qui ont dû être transférés à Sambava. Les récalcitrants se sont rués vers la gendarmerie en jetant des pierres. Un gendarme a été blessé. Après les sommations, les gendarmes ont tiré sur les émeutiers dont deux sont morts.