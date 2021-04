Digitalisation – Création d’entreprise à distance

La crise sanitaire, à travers le respect des gestes barrières qu’elle exige suscitent des vocations nouvelles. Pour éviter les contacts par les allées et venues au bureau, pour réduire la manipulation des paperasses administratives, tout en gagnant du temps chez soi, l’Economic development board of Madagas­car, Edbm, dans ses rôles de catalyseur et de facilitateur de l’entreprenariat, a mis à la disposition des promoteurs d’entreprise un service de soumission en ligne des documents requis pour la création de société.

L’Edbm, dans cette innovation des plus louables, collabore et s’associe avec d’autres entités que sont la Direction générale des impôts, le Registre du commerce, l’Instat, la CNaPS, et avec l’appui de l’Unité de la gouvernance digitale qui pilote le projet Prodigy, financée par la Banque mondiale.

Les intéressés peuvent se connecter à la plateforme https://orinasa.edbm.mg , et suivre les instructions. L’an passé, marqué par les longs mois de confinement, 1 032 sociétés ont été créées et légalement enregistrées. À titre de comparaison, au seul premier trimestre 2015, cet indicateur affichait 1 106.