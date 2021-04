Boeny – Mesures sanitaires bafouées

Les mesures sanitaires et restrictions face à l’état d’urgence sanitaire à Madagascar ne sont pas du tout respectées à Mahajanga.

Samedi soir, deux mosquées à savoir celui près de la Cité Fitim à la descente vers Mahatsinjo et à Marovato Abattoir, ont encore accueilli des personnes pour la séance de prière de 18h. De son côté, la doany Miarinarivo avaratra a également organisé son rituel « kipany » hier matin, malgré l’interdiction des autorités locales la semaine dernière quant à la fermeture des lieux de culte.

L’événement est censé être reporté ultérieurement mais grande fut la surprise de tout le monde quand il a été diffusé sur une chaîne télévisée locale durant le journal de midi. Toutefois, les églises chrétiennes restent encore fermées.

Les mesures sanitaires sont négligées par une majorité de la population à Mahajanga, surtout dans les fokontany. Dimanche, des joueurs de foot devant le collège privé Notre Dame n’ont pas du tout été inquiétés. Ils ne portaient pas de masque alors qu’il y avait six agents de la police nationale qui contrôlaient des motards à 10m un peu plus loin. Preuve que le contrôle du port de masque et du respect des gestes barrières n’est pas assuré dans certains quartiers. On constate un laisser-aller de la part de la population, le weekend notamment.