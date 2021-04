Ankorondrano – Un espace vert se construit

Laissé à l’abandon depuis des mois, le rond-point d’Ankorondrano, va reprendre des couleurs. Des engins sont sur place pour réaliser des travaux de réhabilitation qui vont durer près de huit mois.

Le rond-point deviendra un espace vert qui transformera le paysage de la capitale. Parallèlement à ces travaux, il y aura aussi la création de réseau d’assainissement de cette partie.

Des dalots sont construits pour gérer l’assainissement notamment en période de pluie. Les routes, quant à elles, subiront un changement.

« Les routes de deux côtés du rond-point seront élargies et la surface du rond-point sera rétrécie. Ces travaux sont entrepris afin d’améliorer la circulation sur cette partie. Ankorondrano est un des axes les plus empruntés pour rejoindre les périphéries », explique Niry Rasamoelimihamina, directeur de l’urbanisme et du développement au niveau de la CUA.