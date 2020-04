Transport – Les taxi-be continuent l’application des mesures sanitaires

90% des taxi-be suivent les mesures sanitaires à appliquer depuis une semaine selon le commissaire Hector Razafindrazaka, directeur général de la sécurité publique. Le port de masque et l’utilisation de gel désinfectant sont exigés avant de monter dans un bus. Il en est de même pour les taxis-ville et les motos. « Nous n’appliquons pas pour le moment les mesures fortes. Nous disons simplement à ceux qui enfreignent les règlements sanitaires de descendre du bus. C’est également le cas pour les taxis ville et les deux roues. Ceux qui ne portent pas de masque ne doivent pas rouler », explique-t-il. Le transport urbain est l’un des lieux où le coronavirus pourrait très vite se propager. Le ministère de la Santé publique conseille la prudence. Le virus s’attache aux objets durant quelques heures. « Il est recommandé aux passagers d’avoir toujours des monnaies en poche. Comme cela, il n’est plus nécessaire de prendre la monnaie au receveur. Il est également déconseillé de trop parler dans le bus sachant que le covid-19 se transmet par postillons. Un bus est censé s’arrêter à chaque arrêt. Il faut éviter autant que possible de crier pour le faire arrêter. En sortant, les passagers doivent toujours se laver les mains, avec du gel désinfectant. Ces mesures sont valables pour les taxis et les motos », souligne professeur Zely Randriamanantany, du ministère de la Santé publique.