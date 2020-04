Rugby – Formation : Malagasy Rugby incite son milieu à se former

Une belle initiative. À défaut de compétition à cause de la pandémie de coronavirus, Malagasy rugby incite son milieu à se former en ligne.

Cette entité propose aux joueurs, dirigeants, arbitres, préparateurs physiques et médecin en sport de suivre une formation en ligne disponible sur le site http://www.worldrugby.org.

Pour les entraîneurs, il y a le niveau 1 et 2 et même cas de figure pour les arbitres, préparateurs physiques et pour les médecins.

Pour les commissaires au match le programme sera axé sur l’observation d’un match et des tâches administratives par rapport à l’organisation d’un match et même d’un tournoi.

Pour les médecins, il s’agi­ra de dispenser les premiers soins, les soins immédiats, traiter les commotions et maîtriser les protocoles médicaux sur un match donné.

« Cette formation consultable en ligne est très théorique. Quand le confinement sera terminé, nous, au niveau de Malagasy rugby, dispenserons une formation pratique avec les concernés. Comme exemple pour la formation d’un joueur, la formation théorique énonce ce qu’il faut faire durant une mêlée. Et nous mettrons vraiment le joueur sur un terrain pour montrer les techniques de sécurité pour une bonne mêlée ou pour recevoir une touche ou comment effectuer un bon plaquage.

Notre objectif en incitant ces cours théoriques en ligne est de former au mieux nos joueurs, dirigeants, arbitres, entraîneurs et médecin. Cela prend pas mal de temps mais peu très bien se faire durant ce confinement », rappelle Antsoniandro Randrianorosoa, directeur technique national de Malagasy rugby.