Prise en charge – Des masques et des combinaisons de protection remis à la CUA

Pour faire face à la prise en charge et la lutte contre le Covid-19, plusieurs membres et opérateurs économiques chinois ont offert des masques de protection à la Commune Urbaine d’Antananarivo. Les associés de la société SEVA GASY SHOP également ont effectué des donations qui comprennent des masques de protection et des combinaisons de protection. « Deux cent mille masques de protection et quatre cent quatre-vingt combinaisons de protection ont été remis à la commune afin d’appuyer la lutte contre le Coronavirus dans le pays. Nous avons pris cette initiative dans la mesure où le port de cache bouche est obligatoire pour tous », explique Cai Guo Hui, représentant des opérateurs économiques.

Les caches bouches seront distribués au niveau de quelques arrondissements de la capitale. « Les masques de protection seront dispatchés au niveau des marchés et au niveau des fokontany », indique Naina Andriatsitohaina, maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo, lors de la remise des dons.