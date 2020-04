Prévention – La dose prescrite de CVO à respecter

Certaines précautions dans la prise de la tisane CVO semblent ignorées par ceux qui en boivent. La posologie n’est pas parfois respectée.

Le risque que la posologie du traitement préventif du Covid-19 ne soit pas respectée par les consommateurs, inquiète plus d’un. Certains boiraient beaucoup plus que la dose prescrite, d’autres trop peu. La situation préoccupe des professionnels de santé, et certains responsables de fokontany tirent la sonnette d’alarme. « Certaines personnes arrivent au point de distribution de la tisane, avec un grand récipient. Il y a, pourtant, une dose bien précise pour un adulte et pour un enfant », indique un responsable de fokontany dans le premier arrondissement de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA), hier. Un autre chef de fokontany expose, également, ses soucis. « Les distributeurs du Covid-Organics expliquent qu’un adulte doit boire un verre le matin et un autre le soir, pendant sept jours. Pourtant, sur le sachet de la tisane en poudre distribué à domicile, il est indiqué qu’un adulte doit boire 33 cl de la tisane, deux fois par jour et pendant sept jours. Mais 33 cl ne correspondent pas à un verre mais plutôt, à un verre et demi, voir plus. Tout le monde ne dispose pas d’un récipient de 33 cl, pour mesurer », s’inquiète-t-il.

Conservation

Les préoccupations des professionnels de santé vont plus loin, notamment, avec la distribution en vrac. « En matière de concentration, nous savons tous que les particules se déposent au fond du récipient. Il faut mélanger le contenu, pour que chacun ait la même concentration. Autrement, certains consomment une forte dose et d’autres la dose minimale », explique un médecin. Un autre porte sa réflexion sur la température de conservation. « La température de conservation est-elle la même entre 8 h et 17 h ? », s’interroge-t-il. Ce qui serait encore plus troublant, si au début, il a été indiqué de bouillir 4 litres d’eau et d’y verser un sachet de la tisane en poudre, hier, les instructions ont changé : on a remplacé les 4 litres par 2 litres d’eau. « C’est pour éviter le gaspillage qu’on l’a modifié. Et c’est la bonne dose », explique un responsable de l’Institut Malgache de Recherches appliquées (IMRA).

L’insuffisance rénale est le risque dans la consommation de tisane non réglementée et abusive. « Malheureusement, les tradi-praticiens ne connaissent pas vraiment cette maladie. Si un patient arrive chez eux, avec une enflure de certaines parties du corps, ils vont penser que c’est de l’albumine. C’est nous qui diagnostiquons une insuffisance rénale », regrette un médecin.

Des effets secondaires signalés

Quelques individus ont signalé les effets secondaires du Covid-Organics sur eux. Maux de tête, rougeur et démangeaisons, envie fréquente d’uriner, hypertension artérielle, figurent parmi les exemples cités par ces personnes. L’IMRA, le Dr Tantely Rakotomalala, président de l’Ordres des pharmaciens, et Rinah Rakotomanga, directeur de la Communication au sein de la Présidence affirment, que le Covid-organics ne peut pas avoir d’effets secondaires.