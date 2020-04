Prévention coronavirus – Des centaines de contrevenants au port de masque

Les mesures ont été appliquées à la lettre par les forces de l’ordre depuis hier. Les contrevenants devront nettoyer les places publiques.

Malgré les sensibilisations sur les gestes barrières et le port de masque de protection obligatoire, bon nombre de personnes ont été interpellées pour effectuer des travaux d’intérêt général, hier de bon matin. Pour hier, le Général de Division Christian Rakotobe, deuxième adjoint du commandement de la Gendarmerie Nationale (COMGN) a surpris cinq cents récalcitrants, qui ont dû exécuter des travaux d’intérêt général dans la Région d’Analamanga dont le nettoyage des places publiques, et quatre-vingt-huit contrevenants dans les Hautes Matsiatra. Dans la capitale, Antaninarenina, Anosy, Analakely, Itaosy et dans toutes les périphéries, les mesures s’imposent. étranger ou résidant, personne ne sera épargné. « Beaucoup ne portent pas de cache bouche, certains en ont mais ne le portent pas », explique un agent de police du côté d’Anosy hier. à Antaninarenina, hier le balai à la main, plusieurs contrevenants se sont mis à l’œuvre pour assainir l’escalier menant à Antaninarenina durant plusieurs minutes. Pour d’autres, les gênes et les difficultés générées par le port de cache bouche, les empêchent d’en porter « Je supporte mal le fait de porter un cache bouche. Je porte de lourdes marchandises et je m’étouffe parfois, de plus je ne suis pas en forme », indique Veve, un marchand de poissons séchés, rencontré à Anosy.

Aucun relâchement

Les mesures et les dispositifs pris devront être maintenus et ce depuis l’application de cette mesure, hier. Le Général Christian Rakotobe a pourtant précisé qu’il n’y aura aucune tolérance, car toutes les mesures appliquées afin d’adopter les gestes barrières se feront dans le cadre de la sensibilisation et du civisme. « Une réunion entre les forces de l’ordre et la préfecture a eu lieu pour renforcer les contrôles. Toute personne qui ne met pas de cache bouche sera immédiatement sanctionné », explique le Général de Division Christian Rakotobe, durant son intervention sur le Miaramanonja, hier.

Les travaux à faire dépendent du lieu et de l’arrondissement. « Généralement, ce sont les travaux d’assainissement et le nettoyage des place publiques qui attendent les contrevenants. Il n’y aura aucun relâchement à partir de ce jour puisque la lutte continue », enchaîne le Général de Division.