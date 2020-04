Plus de cinq mille établissements désinfectés

Le ministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale procède à la désinfection des écoles actuellement. Selon le ministre de l’Eau, Voahary Rakotovelomanantsoa, cinq mille trois cent neuf écoles publiques et privées ont bénéficié de désinfections et de dispositifs de lavage de mains pour cette première phase. L’entreprise BushProof a offert un matériel d’assainissement au ministère, hier au Centre de commandement opérationnel de Covid-19 à Ivato.