Météo – Une diminution de la température en vue

Le temps sera plus froid pour cette semaine, et ce d’après les prévisions météorologiques, hier. Cela à cause de l’Alizée qui persiste et qui influencera le temps sur la Grande île.

Pour ce jour, la température sera en baisse, notamment au niveau des hautes terres centrales et la côte Est. « La température maximale et minimale connaîtront une baisse », indique une prévisionniste, hier. Pour Antananarivo, la température minimale et maximale vont varier de 15 à 24°C, Antsirabe de 12 à 23°C, Fianarantsoa de 14 à 25°C, Toamasina de 22 à 27°C. Une averse sera présente au niveau de la partie Est de la Grande île.

Tandis que la partie Est de la Haute terre sera arrosé par des crachins et un temps orageux persistera. Dans la partie Ouest, une averse orageuse serait attendue durant la nuit et un temps venteux sera attendu.