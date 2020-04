Ifanadiana – Une tornade rase une école et une église

Une catastrophe naturelle s’est abattue sur la commune d’Andrangavola Ifanadiana fin mars. Une tornade a fait un mort, rasé une école et une église, détruit des champs de vanillier ainsi que la récolte rizicole. Six fokontany de la commune rirale d’Andranga­vola ont été frappés de plein fouet par le sinistre à savoir Mandriatoky, Nosy-Sud, Lavakianja-Sud, Ambomisafy, Ambalatabaka et Ambodi­rangy.

Les séquelles du passage de la tornade sont encore très présentes à Mandriatoky. Un enfant de deux ans a trouvé la mort lorsque la catastrophe a sévi en pleine nuit. Le petit garçon n’a pas pu échapper à la mort lorsqu’un éboulement a enseveli sa maison familiale, bâtie au pied d’une colline.

L’enfant était seul dans le foyer, accompagné de sa grande sœur encore mineure lorsque le drame s’est produit. Leurs parents n’étaient pas sur les lieux. Del Raphaël, journaliste de la radiotélévision malagasy à Ifanadiana a récemment fait le déplacement jusqu’à la commune de d’Andrangavola, enfouie à 24 kilomètres à l’Est du chef-lieu de district dans une zone quasi-enclavée pour mener un reportage sur les lieux.

« Il pleuvait des cordes cette nuit -là d’après les témoignages des habitants. Un vent à décorner les bœufs s’est abattu sur les villages et des grêlons de la taille des poings d’une personne adulte ont ravagé toute la culture, dont les rizières où des épis en phase de murissement attendaient d’être récoltés au mois de mai », indique le journaliste.

Étouffé

Dans le village de Lavakianja, c’est le bâtiment d’une école primaire, construit par la communauté qui a été rasé en un clin d’œil. L’église luthérienne de Mada­gascar de cette localité a subi le même sort.

D’après les informations recueillies, la famine menace dangereusement la population de la commune d’Andrangavola ainsi que des fokontany frappés par cette catastrophe. Toute la récolte étant détruite, les habitants craignent fort de ne pas pouvoir s’en sortir d’ici les prochains mois. Même la récolte de vanille dont la culture a été récemment introduite dans cette partie de la Grande Île s’annonce stérile pour cette saison.

En raison de l’éloignement d’Andrangavola, le fléau qui a fait un mort parmi les habitants et qui dans la foulée a mis à mal les ressources vitales pour le fokonolona n’a eu de retentissement que quelques semaines après. Ne sachant plus à quel saint se vouer, la population exposée à la famine après cette catastrophe lance un appel de détresse et une demande d’aide.