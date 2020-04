Fédération nationale des guides – Une demande d’exonération et de fonds spécial

Les guides touristiques ne se lassent pas d’évoquer leur cas en cette pandémie de coronavirus. Dix-huit (18) milliards d’ariary de manque à gagner cette année pour les guides touristiques, chauffeurs-guides, les piroguiers, les rabatteurs et tous ceux qui collaborent directement avec les guides touristiques dans leur travail. Samedi dernier, la Fédération nationale des guides (FNG) regroupant 2500 membres dans tout le pays, s’est particulièrement adressée à l’Etat pour lui servir de facilitateur auprès des Banques. « Pour survivre, nos membres ont besoin d’argent pour démarrer d’autres activités ou tout simplement pour pouvoir se nourrir. Nous sollicitons un fonds de soutien spécial de la part de l’état qui, peut également faciliter les négociations auprès des banques pour les octrois de prêts accompagnés de souples conditionnalités », explique Manitra Randriambololona, président de la Fédération nationale des guides (FNG) durant une conférence de presse à l’INTH Ampefiloha.

Il a par ailleurs évoqué qu’une demande d’exonération d’impôts pour cette année est adressée à l’état. Les guides agréés paient en moyenne annuellement 600 000 ariary d’impôts. L’aide d’urgence telle que les PPN ne serait pas de refus pour les membres de cette fédération mais ne leur permettrait pas de survivre toute une année. La FNG compte 35 associations dont huit à Antananarivo.

Saison de pluie

« Il n’y à plus rien à espérer de cette année car la saison touristique commence en général à partir du mois de mai et finit vers le mois d’octobre. L’année d’activités pour les guides se concentre sur cette période de cinq-six mois», déplore encore le premier responsable des guides touristiques. « Les premiers communicants des parcs nationaux et sites touristiques sont au centre de la crise sociale et de la crise économique de cette pandémie. Les guides touristiques sont catégorisés en quatre types : local, national, régional et spécialisé. Ils travaillent tous en étroite collaboration avec les agences, les cuisiniers, les pisteurs, et tous sont dans une situation difficile », renchérit le secrétaire général de la FNG, Andry Ravony.

Le président du Conseil d’administration (PCA) de l’Office national du Tourisme de Madagascar (ONTM), Boda Narijao, à sa réélection le 13 février 2020, a fait part d’une nouvelle stratégie de promotion du tourisme en saison de pluies. « Avec la Confédération du tourisme de Madagascar (CTM), une meilleure formule de la “désaisonnalisation” du Tourisme est en étude. L’inven­taire des produits touristiques intéressants en saison de pluie comme le Tourisme d’aventures a déjà été entamé », avait-t-alors souligné. Aussi, pour sauver le secteur, outre la promotion du tourisme national, cette nouvelle forme de pénétration de marchés, est une piste alternative à considérer… d’urgence.