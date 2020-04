Don – La Corée du Sud offre quinze mille kits de test

Dépistage massif. L’ambassadeur de la République de Corée à Madagascar, Lim Sang-Woo, a présenté au ministre des Affaires étrangères, Liva Tehidrazanarivelo, la première vague de kits de test pour cinq mille personnes, en attendant dix mille tests de plus qui devront débarquer dans la Grande île au début du moi de mai.

La Corée du sud a été exemplaire dans la gestion de la pandémie sur son territoire avec une stratégie basée sur un dépistage massif et la publication ouverte et transparente des informations. Ce sont vingt mille tests par jour qui sont effectués par Seoul afin de permettre au pays de sortir progressivement la tête hors de l’eau. L’ambassadeur a fait savoir que les kits de dépistage sont actuellement très demandés. Des pays comme les États-Unis, et des pays africains comme le Maroc et le Gabon, ont même envoyé des avions dans la péninsule coréenne pour s’approvisionner.

La Corée essaie de répondre à cette demande tout en assurant ses besoins journaliers. « La Corée croit fermement que le monde entier doit s’unir pour gagner cette lutte contre le coronavirus. C’est pourquoi la Corée a accordé des subventions pour des kits de dépistage là où ils sont le plus nécessaires », a indiqué Lim Sang-Woo. C’est ainsi que trois pays africains dont Madagascar ont bénéficie de ces aides qui comprennent également des équipements médicaux.