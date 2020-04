Boeny – La distribution de la tisane CVO tarde

Quatrième journée de cours pour les élèves de la classe de Terminale et de troisième, hier à Mahajanga, notamment pour les écoles publiques. Mais la fameuse tisane CVO n’est pas encore parvenue dans les établissements scolaires.

Tout le monde s’impatiente beaucoup mais pour d’autres c’est une sorte de sursis, face aux nombreuses appréhensions et craintes ainsi que les remarques. Ce qui est sûr est que la région Boeny a hâte de goûter à cette boisson remède afin d’échapper au coronavirus. Bien qu’à Mahajanga l’on recense zéro cas, pour le moment.

« Les régions les plus touchées par le coronavirus sont prioritaires pour la tisane CVO. Mais ce qui est sûr c’est que Mahajanga sera servi prochainement. Nous invitons les parents à assister à la remise de cette boisson car il n’y a rien de méchant, à preuve le président de la République en a bu ainsi que tous les élus dans les régions », a souligné la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Ninah Rahantanirina.

Hier, les jeunes élèves de la classe de T5 (7ème) sont aussi revenus à l’école. Ceux des écoles privées n’ont pas pu porter des masques mais toutefois les protocoles sanitaires dont le dispositif de lavage des mains et la distanciation ont été respectés.

« L’apprentissage du lavage des mains aux élèves est d’abord important. La distribution des masques aura lieu demain (ndlr : ce jour). Nous sommes prêts à faire face à cette lutte contre le covid et en même temps travailler », a déclaré une responsable d’école primaire privée.

Les responsables de la Direction régionale de l’Éducation nationale et de l’enseignement technique Boeny ainsi que le maire de la commune urbaine de Mahajanga et le député de Mahajanga, vice-président de l’Assemblée nationale, ont procédé à la distribution des masques à l’EPP Fiofio, hier.

« Les instituteurs ont été également sensibilisés sur les protocoles sanitaires et les gestes barrières. Tous les élèves ont reçu leurs masques, nous invitons les parents à envoyer leurs enfants à l’école », a déclaré le DRENTP, Jean-Rémi Randriamiandrason.

La rentrée s’était aussi déroulée sans incident à l’EPP Victoire Rasomanarivo à Tsararanoambony, à l’EPP Ampisikina et dans les autres écoles primaires.

Le protocole sanitaire est loin d’être respecté à Mahajanga dont le port de masque pour certains, vu la chaleur. « Regardez, je suis en sueur car je parle sans arrêt dans cette masque. Ce n’est pas évident », a remarqué une enseignante de malagasy au lycée Philibert Tsiranana.

Les élèves oublient de se laver les mains à l’entrée et enlèvent les masques. La distanciation n’est pas non plus respectée. Heureusement, dans les salles la distance d’un mètre est maintenue.