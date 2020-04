Antsinanana – Les voyageurs recherchés testés négatifs

Onze personnes ayant voyagé à bord d’un transport en commun reliant Antananarivo et Toamasina, le 8 avril, ont été recherchées pour avoir fait ce voyage avec une victime du coronavirus. Leurs noms et leurs contacts ont été annoncés par le coordonnateur du Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19, le général Olivier Elack pendant l’émission spéciale sur le coronavirus, hier après midi. Alertées par l’annonce de leurs noms dans les chaînes de télévision et de radio, les concernées ont contacté des responsables du ministère de la Santé publique pour les rappeler qu’elles ont déjà fait le test de diagnostic du coronavirus. « Nous les avons déjà retrouvé il y a quelques temps. Le résultat de leur test est négatif », affirment le Dr Raymond Rakotoarimanana et le Dr Jean Razafy Florent, directeurs régionaux de la Santé publique à Atsinanana et Sava.