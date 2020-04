Ampanihy – Une femme tuée et enterrée en cachette

Crime monstrueux. La gendarmerie d’Ampanihy, dans le Sud-Ouest, enquête maintenant sur l’assassinat d’une mère de famille, survenu en fin de semaine dernière.

Une amie de la victime, fortement soupçonnée d’être l’auteur du meurtre, est actuellement retenue en garde-à-vue et mise en examen. La gendarmerie l’a arrêtée vendredi même, dans la soirée.

Suivant les informations glanées, la femme avait prêté deux millions d’ariary à la présumée tueuse. Cette dernière aurait dû rembourser trois millions d’ariary, d’après ce qu’elles auraient convenu. Elle n’a pourtant pas payé sa dette. Depuis, sa créancière n’a pas cessé de réclamer son argent. Elle lui a alors demandé de passer chez elle, vendredi en fin d’après-midi.

Ce jour-là, vers 18h 30, la dame est sortie et n’est plus revenue. Sa famille la cherchait par tout, sans succès. Cette dernière a prévenu la gendarmerie qui a procédé à une perquisition et à l’arrestation de la débitrice.

Renseignées par quelqu’un, les forces de l’ordre se sont rendu compte que la disparue a été assassinée et enterrée dans la cour de cette personne suspecte. L’investigation des fins limiers est en cours pour savoir davantage de détails sur cette affaire criminelle.