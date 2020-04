Alaotra-Mangoro – Les élèves de Septième retrouvent l’école

Comme dans toutes les régions de l’Île, les établissements scolaires primaires d’Alaotra-mangoro ont rouvert leurs portes pour accueillir les élèves de Septième. Aucun incident majeur à signaler.

Comme il a été prévu, les élèves de la classe de 7ème répartis dans les établissements scolaires publics et privés de l’Alaotra-Mangoro ont commencé à se rendre à l’école à compter d’hier. À nouveau sur les bancs, ils affichent un air d’être prêts pour la préparation de l’examen du CEPE.

À la différence de ce qui s’est passé la semaine dernière avec leurs aînés des Terminales et des Troisièmes, il faut dire que les élèves de la classe de 7ème étaient faciles à encadrer. Ils ont pris aisément les conseils et toutes les instructions.

Entente

D’après les rapports issus de la direction de l’Éducation nationale et de l’enseignement technique et professionnel (DRENETP) Alaotra-Mangoro, la reprise des cours pour ce niveau s’est bien déroulée sans incidents majeurs dans toutes les cinq Circonscriptions scolaires, à savoir Anosibe An’Ala, Moramanga, Amparafaravola, Andila­mena et Ambaton­drazaka. « Tout a été respecté sauf le port de cache-bouche, ce premier jour. Mais, les élèves ont tous promis qu’ils en porteront le deuxième jour. Le temps que leurs mères le finissent, cette nuit », a mis en exergue un instituteur au sein d’une école primaire publique.

« Nous avons tout préparé afin d’éviter les problèmes. Une semaine avant la rentrée, l’on a installé les DLM (dispositifs de lavage des mains) et tout ce qui va avec comme le savon. On est dans l’attente de la désinfection de toutes les salles, prévue se dérouler demain dans l’après-midi. Nous avons tout nettoyé y compris la cour et les toilettes. Les élèves sont installés, un par table-banc avec un alignement en zigzag », a montré une responsable d’une EPP.