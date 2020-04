Alaotra – Cinq mille moissonneurs du Vakinankaratra attendus

Une première dans l’histoire rizicole de l’Alaotra. Dans l’attente de plus de cinq milliers de moissonneurs en provenance de la région Vakinakaratra, la plupart des paysans producteurs de riz répartis dans la vaste étendue du grenier à riz du pays, l’Alaotra, est encore dans la crainte de ne trouver que faire pour la moisson de cette saison si jamais la donne change au dernier moment.

Ainsi, le nombre de demandes de émanant des producteurs locaux a augmenté lundi et atteint actuellement cinq mille.

Selon ce qui a été convenu avec les transporteurs des zones nationales desservant l’Alaotra, le frais de transport des moissonneurs est fixé à 60 000 ariary l’aller-retour, dont la moitié seulement, est payée par les moissonneurs inscrits dans le cahier d’enregistrement de ces voyageurs exceptionnel.

En faisant un petit calcul simple, plus de deux centaines de véhicules à dix-neuf places ou plus sont alors prévus au départ à partir de ce jeudi, date officielle pour rejoindre Antsirabe, pour aller chercher ces cinq mille personnes spécialisées dans la moisson de 160 000 hectares de rizières de l’Alaotra. Elles seront épaulées par les moissonneurs locaux. Une bonne entente suivie d’un accord avec les coopératives de transport des lignes régionales de la région Vakinakaratra aurait été établie afin d’éviter tous les problèmes liés à un conflit d’intérêts entre transporteurs des deux parties, ceux de l’Alaotra et ceux de Vakinankaratra.