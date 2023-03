Un homme et son fils victimes d’accident

Alors que leur famille s’est inquiétée à cause de leur disparition inexpliquée, un homme a été retrouvé blessé gravement sur son lit d’hôpital à l’HJRA, hier, et son fils gardé par la police des mœurs et de la protection des mineurs (PMPM) à Tsaralalàna. Ils ont été renversés par une voiture, samedi soir, au rond-point d’Anosizato.