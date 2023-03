TAEKWONDO ITF – La sélection connue en juillet

Premier casting. L’associa­tion Taekwondo ITF Madagas­car a organisé ce samedi au Fofikri à Ilafy la première édition du «Best of Analamanga». La compétition a réuni environ deux cents taekwondoïstes des catégories des poussins aux seniors, de ceinture jaune à ceux titulaires du 2e dan, issus de six clubs de la capitale. «Cette compétition a servi de première détection de ceux qui ont le niveau pour intégrer la présélection en vue des prochaines compétitions internationales» souligne l’instructeur international, sabumnim Tafita Rakotoarisoa. Le technicien n’a pas encore voulu donner le nombre des présélectionnés. Deux sorties sont prévues cette saison, le championnat du monde du 4 au 10 septembre en Finlande, et le cham-pionnat d’Afrique zone Sud- Est au dernier trimestre. Le pays hôte sera bientôt connu. Les trois pays candidats sont l’Afrique du sud, le Zimbabwe et le Mozambique. Une autre compétition de sélection se tiendra en juillet après les examens du baccalauréat. La liste définitive des porte-fanions malgaches à ces joutes internationales sera dévoilée après ce dernier test de sélection. «Nous comptons présenter un taekwondoïste par catégorie en matsogi et en tul mais seuls ceux qui sont performants et qui ont le niveau intégreront la sélection finale» précise le technicien.