RUGBY – AROI – La délégation malgache parée d’or et d’argent à la Réunion

Le rugby malgache, par l’intermédiaire des jeunes rugbymen de la catégorie U16 et U18, vient de démontrer son talent à la Réunion. Les garçons U16 et U18 ont pris part au tournoi AROI qui s’est joué durant le week-end dernier au Stade Paul-Julius-Bénard de la Réunion.Le trophée de la coupe du monde à disputer en France cette année, appelé « le trophée Webb Ellis », est de passage à la Réunion du 22 au 28 mars. L’AROI, l’association de rugby de l’océan indien, pour marquer l’évènement, a organisé un tournoi des jeunes U16 et U18 des îles voisines de l’océan indien, regroupant Mayotte, Maurice et Madagascar.Chez les garçons U18, les Makis Juniors ont dominé la formation réunionnaise sur le score de 29 à 14 en finale, et ils ont remporté l’or. Un match dominé de bout en bout pendant lequel les porte-fanions de la Grande île ont mené au score du début jusqu’à la fin. La vivacité et la rapidité des joueurs malgaches ont mis à mal les joueurs locaux. De la phase de poule jusqu’en finale, les Makis U18 ont tout écrasé sur leur passage. Les Makis garçons U18 se sont emparés de la médaille d’or. L’encouragement du public, acquis à la cause des joueurs locaux, n’a aucun effet sur les protégés de Richard Rakotoarison, coach de la formation malgache.

Capitaine blessé

Chez les garçons U16, les makis de Madagascar se sont inclinés sur le score de 7-17. Ils n’ont connu de défaite que lors de la grande finale. Dépassés en taille par les Réunionnais, malgré l’envie d’imiter leurs homologues de la catégorie U18 de s’emparer l’or, l’absence du capitaine Hertiana Marcel Ranaivojaona, blessé dès la première journée de la compétition, s’est fait ressentir lors de la grande finale. « Le capitaine de l’équipe nationale U16 a été blessé lors de son premier match. Il a un problème au fémur droit et a été obligé de quitter ses coéquipiers en civière. Actuellement, il recommence à marcher mais il est obligé de porter des béquilles. L’organisateur a tout pris en charge et il doit encore rester à la Réunion pour une durée de 15 jours après son opération », confie Santatra Joachin Rakotonirina du Malagasy Rugby, chef de délégation pendant ce tournoi. La délégation malgache est déjà revenue au pays depuis dimanche dans l’après-midi.