RÉFECTION RUE TANA – L’ assainissement renforcé à Ambodin’Isotry

Les travaux de réhabilitation de la rue du côté d’Ambodin’Isotry seront accompagnés du renforcement du côté assainissement. Les travaux ont démarré depuis le 17 mars. Leur durée semble bien s’étendre à trois à quatre semaines, selon les explications, à cause de cet assainissement. « Parallèlement aux travaux de réhabilitation, nous allons effectuer un planning d’exécution par rapport à l’assainissement. L’entreprise chargée des travaux en question va se pencher sur le côté assainissement», informe une source auprès du ministère des Travaux publics. Les travaux s’effectuent sur la “Aghostino Neto” au niveau d’Isotry, qui part depuis le rond point Ambodin’Isotry jusqu’à “L’aigle noir”. Aux alentours d’Ambodin’Isotry, les travaux concernant les 67 ha, Ampefiloha ou encore Ankasina, vont débuter bientôt. « Le chantier s’étend progressivement, tout en tenant compte de l’organisation de la circulation dans la capitale », poursuit la source. À Ankadimbahoaka, les travaux sont en cours de finition et on prévoit d’ouvrir la circulation sous peu.