MORAMANGA – Un couple enquêté pour infanticide

Une enquête a été ouverte depuis la disparition d’un bébé dont le corps sans vie a ensuite été retrouvé, dimanche, à Antanamandroso Ouest-Moramanga. Cet adorable petit garçon aurait eu douze mois, hier. Il a en fait été victime d’infanticide. Ses parents sont actuellement en garde à vue. Ils seront présentés au parquet ce jour. Leurs relations ont été bouleversées depuis l’arrivée du bébé, leur second enfant, que la femme aurait eu d’un autre homme, pendant qu’elle travaillait ailleurs. Du coup, le mari est parti. « La femme voulait que son mari revienne. Elle s’est alors débarrassée du pauvre innocent », raconte une source informée de l’enquête. La grand-mère du bébé a signalé sa disparition le 23 mars à la gendarmerie. La mère, quant à elle, a expliqué qu’elle l’avait abandonné à Manjakandriana trois jours plus tôt, lors d’un voyage. Les gendarmes leur ont dit de poursuivre les recherches et de retourner à la brigade, le 25 mars. Entretemps, le nourrisson était resté introuvable. Puis dimanche matin, son corps sans vie a été découvert dans un sachet, jeté dans un canal. Sa mère a immédiatement avoué l’avoir mortellement asphyxié.