MÉTÉO – Les orages sont au rendez-vous cette semaine

Les conditions météorologiques sont favorables aux activités orageuses, cette semaine. Des foudres sont à prévoir.

Des foudres risquent encore de frapper dans les prochains jours. Des activités orageuses sont attendues cette semaine, selon les prévisions météorologiques. « L’humidité, l’instabilité atmosphérique et la chaleur favorisent la foudre. Ces conditions sont encore présentes, en ce moment », a indiqué Rivo Randrianarison, chef prévisionniste à la direction générale de la Météorologique, hier. Les activités orageuses seront présentes sur la moitié Nord du pays, ce jour, sur le Nord-Ouest demain, et sur l’ensemble du pays, sauf dans le Sud du pays, jeudi.

Les zones à haute altitude, à savoir Bongolava et les Hautes terres centrales, sont les régions les plus frappées par la foudre. La foudre a fait de nombreuses victimes, en cette saison pluvieuse. Une famille de six personnes a été tuée par la foudre à Maevatanana, au mois de novembre 2022. Deux jeunes sont morts foudroyés dans une église à Tsiroanomandidy, pendant le même mois. Un père de famille et sa fille, des habitants de Mandoto, ont été également victimes de ce phénomène naturel, toujours au début de cette saison pluvieuse.

Variabilité

Un couple à Antoetra a succombé au mois de janvier. La foudre a causé la mort d’une vingtaine de zébus à Ihorombe, ce mois-ci. Un incendie s’est déclaré à Ambatolampy, en mi-mars. Un homme frappé par la foudre n’a pas survécu à Alasora, au mois de novembre. Et un père et sa fille, électrifiés à Andohatapenaka, ont rendu l’âme, au mois de février.

« Ne prenez pas un bain, débranchez les appareils électriques et ne vous servez pas de vos appareils téléphoniques, ne vous abritez pas sous un arbre. », recommande Rivo Randrianarison, pour se protéger contre la foudre. Il explique que la foudre peut frapper à tout moment, même pendant la saison d’hiver, au mois de juin et juillet, lorsque les conditions sont favorables. « Ce cas n’est pas fréquent, mais il est compris dans la variabilité. », note ce technicien en météorologie.