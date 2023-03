MANANJARY – La réhabilitation du lycée technique professionnel est urgente

Des élèves du Lycée technique professionnel (LTP) à Mananjary s’entassent dans une salle de classe. Le cyclone Freddy a détruit à 90% ses bâtiments, lors de son passage, au mois de février. Une seule salle de classe a été épargnée. C’est ce que l’établissement utilise pour enseigner ses près de trois cents lycéens. La réhabilitation de ces bâtiments s’avère « urgente », pour que les lycéens puissent reprendre normalement et rapidement les cours. « Nous ne pouvons pas laisser les élèves, dans une telle condition, trop longtemps. », indique la ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP), Gabrielle Vavitsara Rahantanirina, à Tsaralalàna jeudi, dans le cadre de la signature de convention de donation pour les travaux de réhabilitation d’urgence post-cyclonique du LTP Mananjary. Le METFP collabore avec le secteur privé pour réhabiliter les infrastructures scolaires détruites par les cyclones. Pour le cas du LTP Mananjary, la société Cementis Madagascar, un producteur et distributeur de ciment et matériaux cimentaires dans l’océan Indien, a accepté de prendre en charge les sacs de ciment nécessaire aux travaux de réhabilitation du lycée. Une autre entreprise a accepté de faire une donation de tôle, pour cet établissement scolaire.